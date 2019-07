Neuer Abschnitt 5. Juli 1854 - Der Schachtürke verbrennt in Philadelphia HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable Type Status Report Description None of the ranges in the request's Range header field overlap the current extent of the selected resource or that the set of ranges requested has been rejected due to invalid ranges or an excessive request of small or overlapping ranges. Apache Tomcat/8.5.39 HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable Type Status Report Description None of the ranges in the request's Range header field overlap the current extent of the selected resource or that the set of ranges requested has been rejected due to invalid ranges or an excessive request of small or overlapping ranges. Apache Tomcat/8.5.39

Neuer Abschnitt " Der berühmte Schachtürke war ein Urbild künstlicher Intelligenz: eine Maschine, die das Schachspiel beherrschte ", sagt der Historiker Stefan Stein vom Heinz Nixdorf Museumsforum, dem Computermuseum in Paderborn, wo ein Nachbau des Automaten zu sehen ist.

Neuer Abschnitt Der Schachtürke, eine menschengroße Puppe in türkischer Tracht, sitzt hinter einem Schranktisch mit Schachbrett. Ihrem menschlichen Spielpartner ruft die Puppe im passenden Moment sogar auf Französisch "Échec! Échec!" ("Schach!") zu. Den Schachroboter gebaut hat der österreichische Beamte und Erfinder Wolfgang von Kempelen bereits Ende des 18. Jahrhunderts.

HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable

HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable

Type Status Report

Description None of the ranges in the request's Range header field overlap the current extent of the selected resource or that the set of ranges requested has been rejected due to invalid ranges or an excessive request of small or overlapping ranges.

Apache Tomcat/8.5.39

Neuer Abschnitt Eine der grandiosesten Fälschungen aller Zeiten 1769 wird der Schachtürke einer kleinen Öffentlichkeit am Hofe der österreichischen Kaiserin Maria Theresia vorgestellt. Die Kaiserin ist fasziniert von dem schachspielenden Automaten. Im 18. und beginnenden 19. Jahrhundert bereist der Schachtürke die Welt. Die Reaktion auf ihn: eine Mischung aus Begeisterung und Unbehagen, wie sie heute die künstliche Intelligenz auslöst. " Allerdings war der berühmte Schachtürke eine der grandiosesten Fälschungen aller Zeiten ", sagt Stefan Stein. Der Türke war getürkt – ein Begriff, der tatsächlich hier seinen Ursprung haben soll.

Neuer Abschnitt Verräterische Geräusche im Kasten " Dahinter steckt ein Verberge-Trick ", erklärt Stein. Man öffnet den Kasten, niemand ist zu sehen. Dann wird der Schachtürke kunstvoll aufgezogen. Während die Zuschauer abgelenkt sind, rollt jemand auf einem Rollbrett von hinten herein. Stefan Stein: " Der hat ein Referenzschachbrett und eine Mechanik, mit der er die Figur bewegt. " Dass in der Schrankkonstruktion ein Mensch sitzen könnte, darüber wird bereits im 18. Jahrhundert spekuliert. " Einmal schrie jemand während der Vorführung laut 'Feuer! Feuer!', und dann fing es im Kasten an, verräterisch zu rumoren ", sagt Stein. Am 5. Juli 1854 verbrennt der Schachtürke tatsächlich. Längst hatte man ihn auseinandergebaut, sein Geheimnis herausgefunden und dem Chinese Museum in Philadelphia gestiftet, als dort ein Brand ausbricht. Die Aura des Geheimnisvollen bewahrt sich der Apparat bis zuletzt. Ein Augenzeuge des Brandes schreibt damals: " Wir lauschten mit schmerzlichem Bangen. Vielleicht war es das Geräusch von knisterndem Holz oder das Brechen von Fensterscheiben, doch es ist gewiss, dass wir etwas durch die wütenden Flammen hörten ... Die letzten Worte unseres … verblichenen Freundes, der mit ernstem Wispern jene so oft wiederholten Silben sprach: Échec! Échec! "

Neuer Abschnitt Programmtipps: Auf WDR 2 können Sie den Stichtag immer gegen 9.40 Uhr hören. Wiederholung: von Montag bis Samstag um 18.40 Uhr. Der Stichtag ist nach der Ausstrahlung als Podcast abrufbar. Stichtag am 06.07.2019: Vor 25 Jahren: Premiere des Kinofilms Forrest Gump Stand: 05.07.2019, 00:00

HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable

HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable

Type Status Report

Description None of the ranges in the request's Range header field overlap the current extent of the selected resource or that the set of ranges requested has been rejected due to invalid ranges or an excessive request of small or overlapping ranges.

Apache Tomcat/8.5.39

HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable

HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable

Type Status Report

Description None of the ranges in the request's Range header field overlap the current extent of the selected resource or that the set of ranges requested has been rejected due to invalid ranges or an excessive request of small or overlapping ranges.

Apache Tomcat/8.5.39

HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable

HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable

Type Status Report

Description None of the ranges in the request's Range header field overlap the current extent of the selected resource or that the set of ranges requested has been rejected due to invalid ranges or an excessive request of small or overlapping ranges.

Apache Tomcat/8.5.39