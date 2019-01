Remarque: "Ich dachte immer, jeder Mensch sei gegen den Krieg"

"Im Westen nichts Neues" erscheint als Vorabdruck in der "Vossischen Zeitung", am 31. Januar 1929 in Buchform. In einem Interview erzählt Remarque später: " Ich dachte immer, jeder Mensch sei gegen den Krieg. Bis ich herausfand, dass es welche gibt, die dafür sind, besonders die, die nicht hineingehen müssen. "

Remarque hat selbst im Ersten Weltkrieg gekämpft. Schwer verletzt verbringt er viele Monate in einem Lazarett in Duisburg.