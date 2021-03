Gerammt und verprügelt

McTaggart stellt seine Jacht für die Aktion zur Verfügung. Aus der "Vega" wird die "Greenpeace III". Im Sommer 1972 segelt er mit einer Crew von Neuseeland in die Südsee. Rund um das Mururoa-Atoll haben die Franzosen eine Verbotszone festgelegt. Sie geht weit über den 12-Meilen-Radius hinaus und liegt damit in internationalen Gewässern.

Die erste Protestaktion geht schief. McTaggarts Jacht wird von einem französischen Kriegsschiff gerammt und beschädigt. Ein Jahr später segelt er wieder in die Südsee. "Sie schickten drei Kriegsschiffe und enterten unser Segelboot." McTaggart weist darauf hin, dass sich sein Schiff in internationalen Gewässern befindet - ohne Erfolg. "Sie stülpten mir mein Shirt über den Kopf und fing an, mich zu verprügeln."

Weltweit etabliert

Ein Crewmitglied macht Fotos und schmuggelt sie von Bord. Die Bilder gehen um die Welt. McTaggart klagt gegen Frankreich - und gewinnt. 1979 schafft er es mit anderen zusammen, aus den vielen "Greenpeace"-Gruppen, die es inzwischen gibt, eine weltweite Organisation zu machen: "Greenpeace International".