Vielleicht würde er an diesem Tag seinen 100. Geburtstag erleben, hätte er nicht so gelebt, wie er auch schrieb: Volle Pulle, brutal krass, immer am Limit. " Ich hab's mir so ausgesucht ", hat Charles Bukowski bekannt. " Ich fand es herrlich, ein Penner zu sein ."

Als König der Underground-Literatur wird Bukowski weltbekannt. Seine Welt, die er autobiografisch und ungeschönter beschreibt als jeder andere Autor, ist die schmutzige Randzone des American Way of Life: ein Loser-Kosmos der Säufer, Außenseiter und Kleinkriminellen – und Bukowski mittendrin.