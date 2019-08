Schreiben als Sucht

Geboren wird Capote 1924 in New Orleans. Als er vier Jahre alt ist, lassen seine Eltern sich scheiden. Erzogen wird er danach von seinen Tanten in Alabama. Der kleinwüchsige Junge wird oft gehänselt, mehrfach droht ihm der Schulverweis. Das Schreiben bietet ihm Trost und Kraft. " Ich schreibe, seit ich acht Jahre alt bin ", wird er sich später erinnern. " Die ersten zwei Jahre nahm ich es nicht ernst. Aber danach wurde es zur Sucht. "

Nach der neuerlichen Heirat seiner Mutter geht Capote mit ihr 1934 nach New York. 1940 erscheint sein literarisches Debüt in einer Schülerzeitung, als 18-Jähriger beginnt er beim Magazin "The New Yorker". Capotes viel diskutierter Romanerstling "Andere Stimmen, andere Räume" (1948) macht ihn zu einem der bekanntesten Schriftsteller der USA, auch in Europa.

Gezielte Indiskretionen

Mit "Die Grasharfe" (1951) und dem mit Audrey Hepburn in der Hauptrolle verfilmten Roman "Frühstück bei Tiffany" (1958) festigt Capote seinen Ruf als brillanter Stilist, der Figuren ebenso einfühlsam und anschaulich zu beschreiben versteht wie Situationen. Der mit Nervenzusammenbrüchen und Drogenkonsum erkaufte Erfolg von "Kaltblütig" macht ihn endgültig zum Millionär und Medienstar. Der Exzentriker und bekennende Homosexuelle wird zu einem der beliebtesten Partygäste der High Society.

Der Absturz kommt 1975 mit der Vorveröffentlichung eines Kapitels aus dem mit Indiskretionen gespickten Gesellschaftsroman "Erhörte Gebete" im Magazin "Esquire". Mit dem nie vollendeten Buch begeht Capote gesellschaftlichen Selbstmord. Es hagelt vernichtende Kritiken, das umjubelte Wunderkind wird zum versoffenen Wrack. Truman Capote stirbt am 25. August 1984 an einer Überdosis Schlaftabletten in Los Angeles.