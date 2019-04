Rassistischer Skandal

"Eigentlich heißt es: 'von dir singe ich'. Aber sie machte daraus: 'von dir singen wir'" , erklärt Anderson-Biograf Allan Keiler. Das Wir ist eine symbolische Umarmung der 75.000 Zuhörer vor Ort und der Millionen an den Radiogeräten.

"Marian Anderson singt heute am Lincoln Memorial, weil kein Auditorium groß genug für ihr riesiges Publikum ist" , lautet die Ansage eines NBC -Moderators zu Beginn der Konzertübertragung. Über den rassistischen Skandal ein paar Monate zuvor verliert er kein Wort.

Von Frauen diskriminiert

Anderson hatte durchaus in einem Konzertsaal auftreten wollen, in der Constitutional Hall. Sie gehört den "Daughters of the American Revolution", einer konservativen Frauenvereinigung. Doch ihr wurde nicht erlaubt, die Halle zu buchen. "Es gab eine Klausel, dass dort nur weiße Künstler auftreten durften" , sagt Anderson-Biograf Keiler.

Hilfe von der First Lady