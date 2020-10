Christlicher Glaube als Alternativprogramm

Mit dabei ist auch ein engagierter Schreinermeister mit dem bezeichnenden Namen Schluckebier. Obwohl er kein Problem mit Alkohol zu haben scheint, verpflichtet er sich den Statuten entsprechend, keinen Tropfen anzurühren und Süchtigen bei Treffen auf die Gefahren des Alkoholismus aufmerksam zu machen. Der christliche Glaube als Alternativprogramm zum Rausch gehört zu dem Konzept unweigerlich dazu.

1892 entsteht als Dachverband das "Blaue Kreuz in Deutschland e. V." in Barmen bei Wuppertal. Wie bei den Anonymen Alkoholikern, so ist auch beim Blauen Kreuz das Gespräch die Grundlage.

Abstinenz als Lebenszweck

In der Gruppe hört jeder die Sorgen und Nöte ebenso wie die Erfahrungen der Anderen und soll so die Scheu davor verlieren, sich selbst zu öffnen: für viele der erste Schritt zur angestrebten abstinenten Lebensweise.