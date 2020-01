Erste Arbeiterausschüsse entstehen. "Die anfänglich von den Gewerkschaften abgelehnt wurden", erklärt Wolfgang Jäger, Historiker bei der gewerkschaftseigenen Hans-Böckler-Stiftung. Die Gewerkschaftler sehen die Arbeiterausschüsse zunächst als Schein-Beteiligung an, nehmen aber später an den Wahlen in den Betrieben teil.

Sozialisierung der Wirtschaft gefordert

Als der deutsche Kaiser abdanken muss, befürchten viele Groß-Industrielle, dass sie es dem Monarchen gleichtun werden. Neu gegründete Arbeiter- und Soldatenräte fordern vielerorts die "Sozialisierung" der Wirtschaft – zumindest der Schlüsselindustrien.

Aus Angst vor einer Revolution nach russischem Vorbild und damit ihrer Enteignung schließen die Arbeitgeberverbände mit den Gewerkschaften 1918 das Stinnes-Legien-Abkommen. Unter anderen werden darin der Acht-Stunden-Tag festgelegt und verpflichtende Arbeiterausschüsse verabredet.