Nur eine Bronze-Tafel an einem Mammut-Wohnkomplex in Berlin-Schöneberg erinnert noch an die legendäre Veranstaltungshalle. Doch der Sportpalast ist noch immer ein Mythos – als Amüsiertempel der Massen, brodelnde Sportarena und Schauplatz einer der berüchtigtsten Reden der deutschen Geschichte.

Bei seiner Eröffnung am 17. November 1910 bietet der Sportpalast mit seinen bis zu 10.000 Plätzen die Bühne für die größte Eisbahn der Welt. Nach etlichen Rutschpartien und deftigen Stürzen erreicht das Orchester das Podium und weiht die Riesenhalle mit Beethovens 9. Sinfonie ein.