In der Jülicher Börde, auf halbem Weg zwischen Köln und Aachen, steht bis vor 40 Jahren der größte zusammenhängende Wald des Rheinlands. Heute klafft dort auf einer Fläche von 85 Quadratkilometern und bis zu 450 Meter tief das größte Loch Europas: der Braunkohletagebau Hambach.

Auf zwölf Raupenketten rollend fressen sich 95 Meter hohe Bagger in das Erdreich. Mit ihren Schaufelrädern bewegen die Riesenbagger jeden Tag rund 240.000 Tonnen – für jede Tonne Braunkohle das Sechsfache an Abraum. Die Züge der Hambach-Bahn schaffen die Kohle sofort in die nahe gelegenen RWE -Kraftwerke, die daraus 15 Prozent des in NRW verbrauchten Stroms produzieren.