Verehrung für den Kriegsfeind

Geboren wird Clarke am 16. Dezember 1917 in Minehead. Ende der 1920er Jahre kommt er über das Magazin "Amazing Stories" zum Genre Science-Fiction, mit 14 liest er Olaf Stapledons "Die letzten und die ersten Menschen" (1930) über die Besiedelung des Universums. Der Roman verändert sein Leben, ebenso wie das Sachbuch "Die Eroberung des Weltraums" (1931). Mit 18 Jahren wird Clarke Mitglied der "British Interplanetary Society", in der er Gleichgesinnte findet und deren Vorsitzender er mehrfach wird. Sein Geld verdient er am britischen Rechnungshof.

Während des Zweiten Weltkriegs wird Clarke Radarspezialist bei der Royal Air Force. Angeregt durch die Gefahr von Hitlers Wunderwaffe, der " Vergeltungsrakete " V2 , die 1944 einsatzfähig ist, entwickelt er seine Grundlagen zu einer erdumspannenden Satellitenkommunikation, die erst 20 Jahre später realisiert werden kann. Den Vater der V2, Wernher von Braun, lädt er schon kurz nach dem Krieg im Namen der "British Interplanetary Society" nach London ein.

Prophet des Smartphones

Bereits seit Ende der 1930er Jahre schreibt Clarke Science-Fiction-Geschichten für Zeitschriften. 1951 wird er freier Schriftsteller. Schon einer seiner ersten Romane, "Die letzte Generation" (1953), beschäftigt sich mit dem Kontakt mit außerirdischen Zivilisationen, die weit höher entwickelt als die Menschheit – und vor allem: friedlich – sind. Diese Begegnungen der dritten Art werden zur Basis all seiner Geschichten, ebenso wie die Vorstellung, dass das Weltall von einem alles beherrschenden Geist durchzogen sei.