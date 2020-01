Vorläufer seit 1948

Vor den Schweizern treibt in der ARD zunächst ein Engländer Schabernack: Chris Howland kauft die Rechte an der seit 1948 in den USA laufenden Sendung "Candid Camera" ("Versteckte Kamera") und präsentiert in den 1960er Jahren die deutsche Ausgabe "Vorsicht Kamera". Nach 30 Folgen ist jedoch Schluss - wegen moralischer Bedenken.