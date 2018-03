Für Millionen Fans weltweit ist Andrew Lloyd Webber der Mozart des Musicals. Ein Zauberer, der selbst das Telefonbuch von Reykjavik in einen Kassenhit verwandeln könnte, wie der Londoner "Observer" 1984 schreibt.

Seine Kritiker sehen Webbers herausragendes Talent vor allem darin, süßen Kitsch für Auge und Ohr opulent zu orchestrieren und zu vermarkten. Unstrittig bleibt: Andrew Lloyd Webber ist seit über 40 Jahren der unangefochtene König des Musiktheaters.

Biblische Erfolgsstories

Die künstlerische Ader wird Webber, am 22. März 1948 in London geboren, in die Wiege gelegt. Mit neun Jahren schreibt der Sohn eines Komponisten und einer Klavierlehrerin sein erstes Orchesterwerk. Als Student des Royal College of Music trifft er 1965 den Texter Tim Rice - eine Begegnung, die sein Leben verändert.

Webber und Rice nehmen sich biblische Stoffe vor und komponieren mit dem Pop-Oratorium "Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat" einen ersten Achtungserfolg. Die Idee, die Passionsgeschichte von Jesus als Rockoper zu inszenieren, beschert dem Duo Anfang der 70er Jahre den endgültigen Durchbruch. "Jesus Christ Superstar" wird neben "Hair" zu dem Musical der Hippiezeit.