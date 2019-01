Am 14. Januar 2009 macht die Bundesregierung zur Finanzierung einer im Volksmund " Abwrackprämie " genannten Initiative 1,5 Milliarden Euro locker: Wer ein neues Auto oder einen Jahreswagen kauft und seinen alten Wagen dafür zum Verschrotten freigibt, wird mit 2.500 Euro vom Staat belohnt.

Verschrottung voll intakter Wagen

In der Folge stehen beim zuständigen Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle die Telefone nicht mehr still. Die Behörde wird regelrecht geflutet mit Anträgen, die Händler melden Rekordumsätze. Drei Monate später füllt Bundeswirtschaftsminister Karl Theodor zu Guttenberg (CSU) nochmals fünf Milliarden Euro in den inzwischen schon leeren Prämientopf. Anfang September 2019 ist dann, so Guttenberg, " endgültig Schluss ".