Aachener Volleyballerinnen siegen im Schnelldurchgang

Nicht mal eine Stunde brauchte das Team von Trainerin Mareike Hindriksen, um am Samstag den ungefährdeten 3:0-Sieg einzufahren. Damit vergrößerten die Aachenerinnen den Punkteabstand auf den weiterhin punktlosen Aufsteiger auf elf Zähler; die Teilnahme an den Playoffs ist ihnen kaum noch zu nehmen.

Mit 25:15, 25:12 und 25:15 gingen alle drei Sätze klar an die Ladies. Aachen lag während der gesamten Spielzeit nur ein einziges Mal hinten - beim 2:3 zu Beginn des zweiten Durchgangs. Anschließend brachte sich Erfurt durch zu viele Aufschlagfehler jedoch selbst um die Chance, den Satz offener zu gestalten.

Als nächstes gegen Münster

Diese gute Form wollen die Ladies in Black nun auch beim nächsten Spiel in der Frauen-Volleyball-Bundesliga zeigen. Am kommenden Samstag empfangen die Aachenerinnen ab 18 Uhr den USC Münster zum NRW-Duell.