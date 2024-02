Düren setzte sich am Sonntagnachmittag in seinem ersten Auswärtsspiel beim Aufsteiger aus Sachsen-Anhalt glatt in drei Sätzen mit 3:0 (25:20, 25:21, 29:27) durch und rückte auf Platz fünf vor. Für die Play-offs ist Düren bereits qualifiziert. Am letzten Spieltag der Vorrunde trifft Düren auf Meister Berlin.