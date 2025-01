Profiteure des Klimawandels: Wintersport als Luxusgut

WDR 5 Sport inside – der Podcast: kritisch, konstruktiv, inklusiv. . 27:30 Min. . Verfügbar bis 16.01.2045. WDR 5.

Das Jahr 2024 hat bereits die 1,5-Grad-Grenze überschritten: Es war zu warm, zu feucht und hat weltweit zu zahlreichen Wetterkatastrophen geführt. Da klingt es fast zynisch darüber zu sprechen, wer eigentlich davon profitiert, dass es auf der Erde immer heißer wird. Und doch gibt es diese Orte. Hochgelegene Skigebiete wie Zermatt zum Beispiel. Obwohl es auch dort im Sommer zu Hochwasserschäden kam, ist das Skigebiet am Matterhorn ein Touristenmagnet. Zumindest für diejenigen, die sich das leisten können. Denn wer in diesem Winter Skifahren will, muss deutlich tiefer in die Tasche greifen als bisher. Sport inside Reporter Volker Schulte spricht mit Moderatorin Nora Hespers über den Einfluss des Klimawandels auf den Wintersport - und warum die Begeisterung für Berge und Schnee ungebrochen ist. (00:00:00) Begrüßung Thematischer Einstieg - Extremwetter durch Klimawandel (00:01:40) Zermatt und der Wintersport (00:05:28) ARD-Wetterexperte Karsten Schwanke zur aktuellen Wetterlage (00:08:00) Zermatt als Profiteur des Klimawandels (00:13:30) Skigebiete als Verlierer des Klimawandels und Entwicklungen des Skisports (00:17:25) Skiweltcup in Zermatt (00:22:30) Folgen des Klimawandels auf den Wintersport (00:25:58) Verabschiedung und Podcasttipps

Autor: Volker Schulte Moderation: Nora Hespers Redaktion: Uli Loke Produktion: Tim Schneider Schnitt: Udo Heck WDR 5 Morgenecho zum Thema "Wintersport in der Klimakrise" hier: http://www.wdr.de/k/wintersport-in-der-klimakrise Der Plusminus-Podcast mit "Schnee von morgen: Skifahren trotz warmer Winter" unter: http://www.wdr.de/k/schnee-von-morgen-skifahren-trotz-warmer-winter Unsere Sport inside Podcastreihe "Klima und Sport" zur Thematik Wintersport hier: http://www.wdr.de/k/klima-und-sport-wintersport Wer Lust hat auf die Handball-WM: hier gibt es täglich aktuelle Infos mit den 2007-Weltmeistern Johannes Bitter und Dominik Klein, Host ist Stephanie Müller-Spirra. Tägliche Analysen, Hintergründe und besondere Einblicke. Immer morgens in der ARD Audiothek und überall da wo es Podcasts gibt: https://1.ard.de/handball-auf-die-1?pod=inside

WDR 5 Morgenecho zum Thema "Wintersport in der Klimakrise" hier:

http://www.wdr.de/k/wintersport-in-der-klimakrise



Der Plusminus-Podcast mit "Schnee von morgen: Skifahren trotz warmer Winter" unter:

http://www.wdr.de/k/schnee-von-morgen-skifahren-trotz-warmer-winter



Unsere Sport inside Podcastreihe "Klima und Sport" zur Thematik Wintersport hier:

http://www.wdr.de/k/klima-und-sport-wintersport



Wer Lust hat auf die Handball-WM: hier gibt es täglich aktuelle Infos mit den 2007-Weltmeistern Johannes Bitter und Dominik Klein, Host ist Stephanie Müller-Spirra. Tägliche Analysen, Hintergründe und besondere Einblicke. Immer morgens in der ARD Audiothek und überall da wo es Podcasts gibt:

https://1.ard.de/handball-auf-die-1?pod=inside



Noch mehr von Sport inside findet Ihr auch im Hintergrundbereich der Sportschau:

http://www.wdr.de/k/hintergrund



Und auf der Seite von Sport inside:

http://www.wdr.de/k/sport-inside

Audio Download .