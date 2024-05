Boll auf Abschiedstour: "Eine Ära neigt sich ihrem Ende zu"

Paris: Die siebten Olympische Spiele

Für diesen Traum hat er sich gequält, das letzte Jahr sei kein Spaß gewesen, gab er zu. "Die Aussicht, zum siebten Mal an Olympia teilzunehmen, hat mich aufrechterhalten, die letzten zwei Jahre durch die Hölle zu gehen" , sagte Boll, der zuletzt unter einer Schulterverletzung litt. In Paris hofft Bundestrainer Jörg Roßkopf für Boll "auf einen guten Abschluss", will die Erwartungen aber nicht zu hoch schrauben. "Viele warten darauf, dass wir eine Medaille holen und Timo den entscheidenden Punkt macht. Dann wäre die Karriere für viele noch perfekter, als sie es schon ist ", sagte er im Gespräch mit dem Sport-Informations-Dienst (SID): "Aber für mich hat das eine mit dem anderen nichts zu tun." Boll habe unabhängig vom Ergebnis "eine herausragende Karriere ".

Doch nicht nur sportlich wird Boll von Teamkollegen wie Gegnern gleichermaßen geschätzt. Der "Fair-Play-Gedanke" sei "sehr tief " in Boll verankert, sagte Roßkopf. Das weiß man auch in China spätestens seit dem WM-Achtelfinale 2005 in Shanghai. Damals hatte Boll im Duell mit Liu Guozheng eine Schiedsrichterentscheidung beim Matchball zu seinem Nachteil korrigiert und darauf aufmerksam gemacht, dass der Ball des Chinesen die Platte noch berührt hatte. Boll verlor den Punkt und schließlich das ganze Spiel.

"Ich habe es nie bereut, fair und ehrlich zu sein, auch wenn man in dem Moment mehr gibt, als man zurückbekommt" , sagte er im FAZ-Interview. Dem Sport, der ihm so viel gegeben habe, will Boll auch nach seinem Karriereende "auf jeden Fall treu bleiben" und auch "China und seinen Menschen" weiterhin "viel Beachtung schenken" , Ideen gebe es genug, sagt Boll: "Mein Leben wird sicher interessant und spannend bleiben."

Quelle: sid