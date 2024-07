Eine Woche vor Beginn der Vorrunde im olympischen Tischtennis-Turnier am 27. Juli hat Boll (Borussia Düsseldorf) noch nicht die Form, die er sich für seinen letzten großen Auftritt auf internationaler Bühne wünscht. Dass der einstige Weltranglistenerste, der als Europäer hinter den im Tischtennis-Sport dominierenden Chinesen mit Team-Vizetiteln beim Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften und als zweifacher WM -Dritter alles erreicht hat, vor Paris (Frankreich) nervös wird, erscheint unwahrscheinlich. Aber sein Fazit nach der Paris-Challenge des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) in Düsseldorf lautete: " Ich war im Kopf einfach schlecht ."

Einzelniederlagen gegen Franziska und Meng

Nun war der Härtetest in Düsseldorf nur ein interner, und seine Topform ruft man besser im Wettkampf als bei der Generalprobe ab. Aber wenn ein erfahrener Spieler wie Boll kurz vor so einem Turnier " noch viel Feintuning " als nötig erachtet, ist das bemerkenswert. " In meinen Topspins war sehr, sehr wenig Qualität. Ich muss mir Gedanken machen, was ich taktisch und in meinen Bewegungen anders mache ", sagte Boll. Zuvor hatte er gegen Olympia-Ersatzspieler Patrick Franziska (1. FC Saarbrücken) und Nationalspieler Fanbo Meng (TTC Fulda) jeweils in vier Sätzen verloren.

Ich bin schon etwas von mir selbst enttäuscht. Timo Boll nach misslungener Generalprobe

Entsprechend enttäuscht und unzufrieden zeigte sich das deutsche Tischtennis-Idol, " dass ich die Spiele nicht besser nutzen konnte ". Aber anders als das bereits am Sonntag nach Paris gereiste Einzel-Duo mit Europameister Dang Qiu (Düsseldorf) und dem Tokio-Dritten Dimitrij Ovtcharov (Fulda) hat der nur fürs Team gemeldete Boll noch mehr Zeit für sein Feintuning. Er und Franziska treffen erst Anfang August zum olympischen Mannschaftswettbewerb in der französischen Hauptstadt ein. Bis zur ihrer Abfahrt bereiten sie sich gemeinsam in Bolls persönlicher Trainingshalle in Höchst vor.

Boll fehlt nach intensiver Vorbereitung die Frische