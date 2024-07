Tischtennis: Boll und Co trainieren an neuen Olympia-Tischen

Im Tischtennis machen winzige Kleinigkeiten einen riesen Unterschied

Für einen Hobbyspieler mitunter schwer nachvollziehbar: Im Tischtennis gibt es 40 bis 80 verschiedene Bälle und fast genauso viele unterschiedliche Beläge und Tische. Nur feine Nuancen machen den Unterschied, der sich aber gravierend auf die Spielweise auswirken kann. Spieler wie Tischtennis-Legende Timo Boll oder Europameister Dang Qiu müssen sich wöchentlich auf neue Beläge und Bälle einstellen, je nachdem welches Modell beim nächsten Turnier gespielt wird.

Olympiatische extra für Paris entworfen

Die in Paris zum Einsatz kommenden Tische sind neue Modelle, die extra für die Olympischen Spiele und die Paralympics in Paris in China produziert wurden. An sie heranzukommen, war nicht ganz einfach. Durch langjährige Kontakte vom Deutschen Tischtennisbund (DTTB) und dem Deutschen Tischtennis-Zentrum in Düsseldorf (DTTZ) gelang es - zusammen mit finanzstarken Partnern - zwei dieser heißbegehrten Objekte nach Düsseldorf zu holen.

Dang Qiu bei der Deutschen Meisterschaft 2024

Seit Anfang Mai haben Timo Boll, Dang Qiu und Co sowie die Para-Tischtennisspieler um Valentin Baus, Thomas Schmidberger und Sandra Mikolaschek nun die Möglichkeit, sich im Deutschen Tischtennis-Zentrum in Düsseldorf, in dem seit vielen Jahren Athleten mit und ohne Behinderung gemeinsam trainieren, auf die Besonderheiten der Tische einzustellen.

Spieler müssen sich mit Material vertraut machen