Tischtennis: Timo Boll kündigt Karriereende an

Schulteprobleme machen Ärger

Seit zwei Jahren leidet Boll an Schulterproblemen, zuvor bremsten ihn bereits Verletzungen an Rücken, Halswirbel und Knie aus. " Ich hatte immer das Talent, mich nach Rückschlägen und Pausen wieder heranzukämpfen. Aber mit zunehmendem Alter fiel es mir immer schwerer. Das letzte Jahr war wirklich kein Spaß ", sagte der Routinier. Insgesamt hielt sich der Ausnahmespieler 25 Jahre in der Weltspitze, ist selbst in China äußerst populär. Viermal erklomm Boll in seiner Laufbahn die Spitze der Weltrangliste.

Quelle: dpa