Boll mit Borussia Düsseldorf wieder im Finale

Das Team um Altmeister Timo Boll gewann das entscheidende Halbfinale am Sonntag gegen den TSV Bad Königshofen mit 3:0. Europameister Dang Qiu, der Schwede Anton Källberg und der 43 Jahre alte Boll gewannen ihre Spiele deutlich.

Düsseldorf dreht Auftaktpleite

Nach dem Fehlstart zum Auftakt der Halbfinalserie drehte Düsseldorf zu Hause das Geschehen. Am Pfingstmontag hatte der Titelverteidiger überraschend beim Play-off-Neuling verloren (1:3), es war die erste Niederlage seit 2020 in der Meisterrunde. In Düsseldorf sicherte sich die Borussia dann aber mit zwei klaren Siegen souverän den Finaleinzug.

Im Endspiel am 30. Juni winkt nun die 34. Meisterschaft. Gegner ist dann entweder der 1. FC Saarbrücken oder Werder Bremen.

