Die 25-Jährige aus Dortmund unterlag am Freitag Zheng Qinwen aus China mit 2:6, 1:6 und muss weiter auf ihren zweiten Achtelfinaleinzug in New York nach 2022 warten.

Niemeier kehrt unter die Top 100 der Welt zurück

Zheng hatte bei den Sommerspielen von Paris zunächst die Karriere von Angelique Kerber beendet und danach das erste Tennis-Einzelgold für China geholt. Vor zwei Jahren hatte Niemeier die heutige Weltranglistensiebte in der dritten Runde noch bezwungen, musste sich nun aber klar geschlagen geben.