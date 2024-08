Bayer-Frauen holen Auftaktsieg in Freiburg

Die Gastgeberinnen starteten engagiert und gingen folgerichtig in Führung: Annabel Schasching traf in der 15. Minute per Foulelfmeter für Freiburg. Im ersten Anlauf war Schasching noch an B04-Torhüterin Friederike Repohl gescheitert, doch der Elfmeter wurde wiederholt, da Repohl nicht mit beiden Füßen auf der Linie stand. Bei der Wiederholung schoss Schasching erneut auf die rechte Torseite und war damit erfolgreich.

Auch danach hatte der Sportclub zunächst noch mehr vom Spiel. Erst in der Schlussphase der ersten Halbzeit drehten die Gäste auf. In der 37. Minute traf Janou Levels sehenswert zum Ausgleich für Leverkusen: Karólína Vilhjálmsdóttir legte den Ball perfekt zurück auf die Niederländerin Levels, deren Schuss aus gut 18 Metern im linken oberen Eck einschlug.

Und in der Schlussminute der ersten Halbzeit gelang es den Leverkusenerinnen dann, das Spiel dann vorerst zu ihren Gunsten zu drehen: Nach einer Levels-Ecke schaltete Selina Ostermeier in einer unübersichtlichen Situation am schnellsten und traf mit dem linken Innenrist ins Tor.

Freiburg gleicht wieder aus

In der zweiten Halbzeit flachte das Spiel etwas ab, gefährliche Strafraumaktionen gab es zunächst kaum. In der Schlussphase erhöhte Freiburg den Druck und kam in der 81. Minute zu einem weiteren Foulelfmeter: Bayer-Verteidigerin Synne Skinnes Hansen hatte Angreiferin Samantha Steuerwald gefoult. Eileen Campbell verwandelte den Strafstoß sicher nach links unten.

Doch Leverkusen kam zurück: Kristin Kögel verwandelte den dritten Elfmeter der Partie zum 3:2 für die Gäste (88.). Kögel hatte zunächst verschossen, doch die Schiedsrichterin ließ den Strafstoß wiederholen, weil Rafaela Borggräfe ihre Füße nicht lange genug auf der Linie hatte. Den zweiten Versuch versenkte Kögel sie souverän in die von ihr aus gesehen rechte untere Ecke.

Die knappe Führung brachten die Gäste über die Zeit.

Leverkusenerinnen nun im DFB-Pokal gefordert

Der nächste Gegner der Bayer-Frauen ist der Karlsruher SC, der die Rheinländerinnen am 8. September um 12.00 Uhr zum Zweitrundenspiel im DFB-Pokal empfängt. In der Bundesliga trifft Leverkusen am 15. September ab 14.00 Uhr auf Eintracht Frankfurt.