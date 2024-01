Der 25-Jährige aus Kempen musste im Viertelfinale des Events in Neuseeland seine Partie beim Stand von 6:7 (2:7), 0:1 gegen den an Position sechs gesetzten Franzosen Arthur Fils aufgeben. Am Mittwoch hatte sich Altmaier noch Mittwoch überraschend mit 7:6 (11:9), 7:5 gegen den an Nummer vier gesetzten Kanadier Felix Auger-Aliassime durch.

Schweres Los für Altmaier bei Australian Open

Gegen Fils ließ sich Altmaier nach dem ersten Satz am Fuß behandeln, deutete im Austausch mit seinem Team aber auch Probleme im unteren Rücken an. Altmaier gilt als einer der deutschen Hoffnungsträger für die Australian Open, bei denen er allerdings in der ersten Runde im an Position 15 gesetzten Russen Karen Chatschanow ein schweres Los erwischte. Ob sein Einsatz nach der Aufgabe in Auckland gefährdet ist, ist noch unklar.

Der an Nummer 24 notierte Jan-Lennard Struff (Warstein) spielt beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres in der ersten Runde gegen den Australier Rinky Hijikata. Die Australian Open beginnen an diesem Sonntag. Bislang sind zehn deutsche Tennisprofis für die Veranstaltung am Yarra River qualifiziert.