Biathlon Auf Schalke setzt sich nachhaltige Ziele

Die Vorbereitungen liefen seit kurz vor Weihnachten. Nun sind die 3000 Kubikmeter Schnee von der Skihalle Neuss zur Gelsenkirchener Arena geliefert und zu einer hochwertigen Skipiste präpariert worden. Rund 100 LKW-Ladungen waren dafür notwendig. Der Grund: Biathlon Auf Schalke ist nach zwei Jahren Zwangspause und Auswärtsspielen in Ruhpolding zurück in Gelsenkirchen. Am Mittwoch (28.12.2022) öffnen sich wieder die Tore zu einem der größten Wintersport-Ereignisse der Welt, was die Besucherzahlen angeht.

Bei der World Team Challenge treten zehn Zweier-Teams, die aus je einem Mann und einer Frau bestehen, gegeneinander an. Deutschland schickt zwei Teams ins Rennen. Eines bilden Philipp Nawrath und Vanessa Voigt, das zweite besteht aus Denise Herrmann-Wick und Benedikt Doll.