Dressurreiterin Werth gewinnt auch vierte Prüfung in Stuttgart

Auf ihrer elfjährigen Stute Superb erhielt der 54-Jährige im Grand Prix Special am Sonntag (19.11.2023) 74,213 Prozent und landete damit im German Master vor Sönke Rothenberger aus Bad Gomburg Matchball (72,596). Den dritten Platz belegten Katharina Hemmer und Denoix (71,915).

17. Master-Titel in Stuttgart für Werth

Für die siebenmalige Olympiasiegerin Werth war es bereits der 17. Master-Titel in der baden-württembergischen Landeshauptstadt. Sie hatte beim letzten Auftritt ihres Pferdes Emilio in Stuttgart bereits die Weltcup-Kür am Samstag für sich entschieden. Außerdem gewann die 54-Jährige sowohl die Qualifikation für die Kür als auch jene für den Grand Prix Special.

Video starten, abbrechen mit Escape Musik im Dialog: Isabell Werth WDR Sinfonieorchester Video. . 01:55:34 Std. . Verfügbar bis 30.12.2099. WDR 3.

Quelle: dpa