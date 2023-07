Beerbaums Leben dreht sich weiter um Pferdesport

Beerbaum wird weiterhin sein Leben dem Pferdesport widmen: " Ganz ohne Reiten kann ich nicht sein, da dies mein Lebensinhalt war und ist. Deshalb werde ich Pferde weiterhin ausbilden und auch hin und wieder in kleinem Rahmen bei Turnieren vorstellen." Außerdem betreibt er Pferdehandel und organisiert Turniere.

Platz 25 zum Abschluss beim Großen Preis von Aachen

Beim Großen Preis am Sonntag, den Ehning gewann, belegte Beerbaum in seinem letzten Wettkampf vor 40.000 Reitsport-Fans mit der Stute Mila nach einem Fehler am Wassergraben Rang 25. Beim Auftaktspringen des CHIO am Dienstag hatte er Platz 13, beim Preis von NRW am Samstag Rang sechs belegt.

Beerbaum schwärmt von CHIO in Aachen

Ansonsten humpelte er über das Gelände. Anfang März war der Reiter beim Turnier in Doha (Katar) gestürzt und hatte sich einen Beinbruch zugezogen. Da habe er bereits das Gefühl gehabt, "den Absprung verpasst" zu haben. Und sagte schon für Aachen ab.

Als sich seine Verletzung aber besserte, griff Beerbaum kurzentschlossen zum Hörer. "Du kannst ja vielleicht noch einmal nach 38 Jahren zum 35. Mal versuchen, in Aachen mitzumachen" , habe er sich gedacht. Die Startplätze waren zwar vergeben, doch die Springreiter-Koryphäe bekam eine "Wildcard" .

Und so bekam er seinen Abschied vor seinem liebsten Publikum. "Wenn man sowas überhaupt macht, gibt es keinen besseren, prädestinierteren Ort, als Aachen" , schwärmte Beerbaum: "Auch, wenn man mal hier nicht so eine gute Runde hat, verzeiht dieses Publikum alles, das ist wirklich außergewöhnlich. Das möchte ich einmal sagen und mich nach über drei Jahrzehnten wirklich von Herzen bedanken."

Quelle: dpa/sid/red