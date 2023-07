Er setzte sich am Sonntag (02.07.2023) mit Hengst Stargold in einem dramatischen Stechen durch. Für den 49-jährigen Ehning war es nach 2006 und 2018 der dritte Sieg in dem prestigeträchtigen Springen.

Nur Ehning und Deußer im Stechen fehlerfrei

In der mit 1,5 Millionen Euro dotierten Prüfung zeigten der Reiter aus Borken und sein Pferd den schnellsten fehlerfreien Ritt und verdrängten Daniel Deußer und Killer Queen auf den zweiten Platz.