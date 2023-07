Mit von Bredow-Werndl, die als klare Favoritin mit Dalera auf Platz eins der Einzelwertung ritt, sorgten Frederic Wandres (Hagen a.T.W.) mit Bluetooth, die siebenmalige Olympiasiegerin Isabell Werth (Rheinberg) mit Quantaz und Sönke Rothenberger (Bad Homburg) mit Fendi für den deutschen Sieg.

40. Titel im Dressur-Nationenpreis

Es ist der insgesamt 40. Titel im Dressur-Nationenpreis in der Soers. Für die qualifizierten Reiterpaare geht es am Sonntag (10.00 Uhr) in der Kür noch um den Sieg im Großen Preis von Aachen. Titelverteidigerin ist die Dänin Cathrine Dufour.

Quelle: sid