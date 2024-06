Von Bredow-Werndl in Balve auch in der Kür unschlagbar

Wie 2021 und 2023 gewann die Doppel-Olympiasiegerin nach dem Special auch die Kür. Mit überragenden 89,600 Prozent ritt sie am Sonntag mit Dalera zu ihrem siebten Meistertitel. Silbergewinner Frederic Wandres und Duke of Britain lagen mehr als sechs Prozentpunkte dahinter, Bronze gewann Sönke Rothenberger mit Fendi.

Rekordsiegerin Isabell Werth erlebte einen ernüchternden Abschluss des Turniers. Mit Quantaz erreichte sie nur Platz fünf und verpasste eine Medaille erneut klar. Zuvor hatte die siebenmalige Olympiasiegerin sich mit Platz fünf im Special gesteigert, den Auftakt hatte das Duo mit Platz acht völlig verpatzt.

Favoritin von Bredow-Werndl bleibt seit ihrer Rückkehr perfekt. Vier von vier möglichen Titel gewann die Weltranglistenerste in Balve nach ihrem Comeback nach einer Babypause im vergangenen Jahr. Auf dem Weg zu den Olympischen Spielen in Paris wird sie mit Dalera noch beim CHIO in Aachen (28. Juni bis 7. Juli) antreten. Auch dort gewann "JBW" im vergangenen Jahr im Einzel sowie mit der Mannschaft.