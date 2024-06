Emilia Löser gewinnt Springreit-DM hauchdünn

Wie Konkurrentin Justine Tebbel leistete sich Löser am Samstag (08.06.2024) nach zuvor zwei fehlerlosen Umläufen im Stechen auf Dexter Bois Margot beim ersten Hindernis einen Fehler. So musste am Ende die Zeit entscheiden und mit 45,29 Sekunden war sie 0,16 Sekunden schneller als Tebbel mit Cote de Pablo.

"Ich habe versucht, bei mir zu bleiben. Einmal war es knapp, aber ich habe die Nerven behalten", sagte die neue deutsche Meisterin nach ihrem ersten Titelgewinn erleichtert im WDR-Fernsehen.