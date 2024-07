Nach einer Auszeit - Tabea Schendekehl greift nach Olympia-Medaille

Den Kampf um das Olympia-Ticket nahm Schendekehl selbstbewusst, aber auch gut gelaunt und mit einer gewissen Lockerheit an. Trotz der Konkurrenz-Situation ist ihr der Spaß am Rudern anzumerken. Während der Olympia-Vorbereitung sagt Schendekehl: "Ich finde den Rudersport ganz wundervoll, weil es der ultimative Teamsport für mich ist. " Das war aber nicht immer so.

Offener Umgang mit Angststörung und Depression