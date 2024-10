Um sich wie auch sein Vater den Traum von der Bundesliga erfüllen zu können, musste Becker Junior einen Umweg einschlagen. Fünf Jahre spielte er beim TuS Mondorf. Mit dem Zweitligisten holte er das Maximum heraus, wurde drei Mal hintereinander Zweitliga-Meister.

Trotz Meisterschaft kein Aufstieg mit Mondorf

"Das Gefühl, Meister zu werden und das drei Mal in Folge zu bestätigen, ist unfassbar", sagt Becker. Wie auch schon in den beiden Jahren zuvor, wurde der Meistertitel auch in der letzten Saison groß gefeiert. Allerdings stand schon frühzeitig fest: Mondorf wird auch in der Saison 2024/25 nicht in der Bundesliga antreten. "Klar war da auch viel Frust und Trauer dabei, gerade weil man zu einer guten bis sehr guten Mannschaft in der Bundesliga gehört hätte."

Die Gründe für die Nicht-Aufstiege waren verschiedene. Der Verein, der ausschließlich von Ehrenamtlern geführt wird, trainiert und spielt in einer Schulhalle. Ein Volleyballfeld, auf dem ausschließlich Volleyball-Linien eingezeichnet sind, gibt es im nahen Umfeld nicht, ist aber für eine Teilnahme in der Bundesliga Voraussetzung.

Becker schafft Sprung nach Düren in die VBL

Nils Becker von den Powervolleys Düren

Und auch an finanziellen Mitteln scheitert der Aufstieg Jahr für Jahr. "Wir haben viel unternommen, haben nochmal das Marketing aufgebaut und versucht die Werbetrommel zu schwingen, um Sponsoren zu gewinnen. Wir haben bis zum Schluss versucht, das Unmögliche möglich zu machen ", sagt der Polizei-Student. Der Abschied aus Mondorf war für Becker die einzige Chance, bei den ganz großen in der Bundesliga mitmischen zu können. Leicht fiel er ihm nicht. "Da sind Freundschaften für's Leben entstanden, das war wie eine Familie."

In Düren empfingen Becker ganz andere Strukturen, der Verein wird professionell geführt und gehört zu den top vier Teams der Liga. "Der Sprung ist schon gewaltig, da liegen Welten dazwischen" , sagt der 26-Jährige, der sein Leben dem Ziel Bundesliga anpassen musste. "Ich habe um die zwölf Kilo abgenommen, das war für mich der Ehrgeiz zu sagen, 'ich will bestmöglich in meine Vorbereitung gehen, sodass der Sprung von der 2. In die 1. Liga körperlich nicht so groß ist'."

Becker vereint Leistungssport und Studium

Und auch der Trainingsrhythmus ist in Liga Eins ein anderer. Bis zu zwölf Trainingseinheiten kommen auf Becker in Düren jede Woche zu. "Das ist natürlich etwas ganz anderes im Vergleich zu vorher, wo ich nur drei Mal á drei Stunden mein Training hatte."

Innerhalb eines Sommers hat sich der Volleyball für Becker vom Amateursport hin zum professionellen Sport gewandelt. Möglich ist das auch, weil ihm sein Arbeitgeber, die Polizei, das Spitzensport-Förderprogramm ermöglicht.

Persönlicher Saisonstart geglückt