Badmintonturnier German Open gestartet

WDR. . 01:48 Min. . Verfügbar bis 27.02.2025. WDR Online.

Am Dienstag ist das wichtigste Badmintonturnier in Deutschland, die German Open, in Mülheim an der Ruhr gestartet. Am Start ist auch Deutschlands bester Badmintonspieler Mark Lamsfuß. Trotz Knieverletzung peilt er die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris an.