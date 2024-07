University Games 2025: Düsseldorf fällt Verschlankung zum Opfer

Aus finanziellen Gründen werde sich der Großteil des Programms auf die Städte Bochum, Duisburg, Essen und Mülheim an der Ruhr konzentrieren, teilten die Veranstalter am Dienstag (16.7.2024) mit. Mit der Entscheidung sei die Durchführung der Welthochschulspiele im Juli 2025 im geplanten Umfang gesichert.

Grund für die Verschlankung seien die inflationsbedingten Mehrkosten in Höhe von rund 28 Millionen Euro. Nordrhein-Westfalens Landeshauptstadt Düsseldorf habe die Entscheidung "im Sinne des Sports" mitgetragen, bleibe mit Elementen wie dem Welcome Center am Flughafen oder dem Büro des Organisationskomitees aber Teil des Events.

Stadt Hagen wird "Partner City"

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hatte zuletzt im Sportausschuss des Deutschen Bundestages bestätigt, dass die Finanzierung der Welthochschulspiele gefährdet war. Die Veranstaltung mit mehr als 10.000 Teilnehmern hat ein Budget von knapp 160 Millionen Euro, für das in erster Linie das Land Nordrhein-Westfalen und der Bund zuständig sind.

Eine Folge der laut Mitteilung "massiven Verdichtung der Veranstaltungsstätte" ist auch eine neue Verteilung der Sportarten auf die vier Host Cities. Als "Partner City" rückt zudem die Stadt Hagen mit ihren vorhandenen Anlagen im Basketball ins Boot.

Alle Vorgaben erfüllt

Das überarbeitete Konzept entspreche auch nach der Verdichtung "allen FISU-Vorgaben " sowie "unseren Anforderungen an Qualität und Umfang. Wir sind sicher, dass die Veranstaltung in Deutschland den hohen Erwartungen gerecht werden wird" , sagte Leonz Eder, Präsident des internationalen Hochschulsportverbandes FISU.

Quelle: dpa/sid