Tischtennis-EM: Düsseldorfer Qiu führt DTTB-Team an

Der Düsseldorfer Dang Qiu holte vor zwei Jahren in München den Europameistertitel. In Oberösterreich werden die Titel im Einzel, Doppel und Mixed vergeben. Das Aufgebot , welches der DTTB am Donnerstag (03.10.2024) veröffentlichte, beinhaltet kaum Überraschungen.

DTTB-Herren: Weltklasse-Quartett bildet den Kern des Aufgebots

Neben dem Düsseldorfer Europameister nehmen erwartungsgemäß Patrick Franziska (Saarbrücken), Dimitrij Ovtcharov (Fulda) und Benedikt Duda (Bergneustadt) die ersten vier Plätze ein. Position fünf geht an Fanbo Meng (Fulda). Der 23 Jahre alte Team-WM-Zweite von 2022 steht erstmals in einem deutschen EM-Aufgebot der Herren.

Das gleiche gilt für den erst 18 Jahre alten Andre Bertelsmeier. Der Kölner Zweitligaspieler sicherte sich mit seinem starken dritten Platz bei der U21-EM einen der von der Europäischen Tischtennis-Union bereitgestellten persönlichen Startplätze für die Einzelmedaillengewinner und ergänzt das Aufgebot der Herren. Es ist das erste EM-Turnier nach dem internationalen Rücktritt von Rekordeuropameister Timo Boll. Bei den Damen ist keine Spielerin aus NRW im Aufgebot.

Quelle: mbu