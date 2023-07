Nils Politt musste nach einem gebrauchten Tag bei der 110. Tour de France auch noch zur Dopingkontrolle. Der 29 Jahre alte Radprofi erlebte eine bittere 19. Etappe, da ihm nach einem Kettenriss keines der von einem neutralen Fahrzeug gereichten drei Ersatzräder passte. So verlor er 90 Kilometer vor dem Ziel seinen Platz in der Spitzengruppe. "Das war echt nicht gut heute. Wir hatten kein Teamauto hinter uns" , sagte der Kölner nach dem Etappensieg des Slowenen Matej Mohoric am Freitag.

"Das ist einfach ärgerlich, dass so etwas passiert, wenn ich in der Fluchtgruppe sein will" , schob er hinterher. Die Fahrräder des neutralen Autos hätten die falschen Pedalen gehabt, bedauerte Politt. Auch bei seinem Team Bora-hansgrohe war die Enttäuschung groß. "Bis er wieder auf seinem Fahrrad war, dann ist die Gruppe vorbei und selbst das Hauptfeld vorbei gewesen. Dann ist natürlich Game over" , sagte der sportliche Leiter Rolf Aldag.

Mohoric siegt knapp vor Asgreen

Der Slowene Mohoric siegte auf der langen Schlussgeraden der 172,8 Kilometer nach Poligny in einem Fotofinish hauchdünn vor dem Dänen Kasper Asgreen. Der Australier Ben O`Connor holte den dritten Platz. Zunächst wusste Mohoric nicht, ob er oder sein Kontrahent gewonnen hatte. Umso ergriffener feierte er das Ergebnis bei der Verkündung. Für ihn war es insgesamt der dritte Etappensieg bei einer Frankreich-Rundfahrt.