Jan-Lennard Struff - zurück in ungewohnten Sphären

Jan-Lennard Struff ist nicht bekannt für die großen markigen Sprüche oder für viel Show und die absolute Weltklasse war im Tennis zuletzt auch eher weiter weg. Aber seit seinem Finals-Einzug beim ATP Masters in Madrid scheint zumindest Letzteres wieder in Reichweite zu sein - auch wenn er das Endspiel am Sonntag verlor. Dennoch sprach der Warsteiner im Nachgang vom "größten Erfolg seiner Karriere". Er werde noch ein paar Tage brauchen, um das zu realisieren.

"Wenn mir vor zwei Wochen einer gesagt hätte, dass ich im Finale stehen werde, hätte ich sofort unterschrieben", sagte der 33-Jährige. Vor zwei Wochen sah die Ausgangslage anders aus - war er doch nur als "Lucky Loser" aufgrund von Absagen anderer Profis ins Hauptfeld in Madrid gerückt. Doch mit grandiosen Auftritten überzeugte Struff nicht nur die Fans in Spanien, sondern überraschte zudem die gesamte Tennis-Welt.