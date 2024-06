French Open: Tennisprofi Struff verpasst Achtelfinale in Paris

Der 34-Jährige unterlag am Samstag (01.06.2024) in Paris in der dritten Runde dem an Nummer elf gesetzten Australier Alex de Minaur mit 6:4, 4:6, 3:6, 3:6. Nach einer vierstündigen Regenunterbrechung bei eigener 2:0-Führung im dritten Satz fand München-Sieger Struff nicht mehr ins Spiel zurück.