Achtelfinal-Aus für Altmaier und Struff

Der 25-jährige Kempener Altmaier war gegen den an Position zwei gesetzten Bulgaren Grigor Dimitrow chancenlos. Altmaier verlor das Achtelfinale in nur 67 Minuten glatt in zwei Sätzen mit 1:6 und 2:6.

Damit sind in Brisbane keine Deutschen mehr im Turnier. Zuvor war bereits Yannick Hanfmann (Karlsruhe) durch eine knappe Dreisatz-Niederlage gegen den Australier James Duckworth im Achtelfinale ausgeschieden.

Struff in Hongkong ausgeschieden

Jan-Lennard Struff hat beim ATP-Turnier in Hongkong den Einzug ins Viertelfinale knapp verpasst. Der an Position fünf gesetzte Warsteiner musste sich am Donnerstag (04.01.) im Achtelfinale dem Österreicher Sebastian Ofner mit 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 6:7 (2:7) geschlagen geben. Ofner verwandelte nach 2:47 Stunden seinen ersten Matchball.

Quelle: sid/dpa