Der Pole bot Sinner im Finale am Sonntag zwar lange die Stirn, in den entscheidenden Momenten kam der Klassenunterschied aber zur Geltung. Sinner gewann das Match, in dem es kein einziges Break gab, mit 7:6 (10:8), 7:6 (7:2). Der 22-Jährige verwandelte gegen Hurkacz nach 1:49 Stunden seinen ersten Matchball.

Jannik Sinner

Für den italienischen Shootingstar war es bereits der vierte Titel in diesem Jahr - allerdings der erste überhaupt auf Rasen. Spätestens jetzt geht Sinner damit endgültig auch als Favorit in den Rasen-Klassiker in Wimbledon.

Zverev im Halbfinale raus

Alexander Zverev hatte in Halle den Einzug ins Endspiel knapp verpasst. Der Olympiasieger verlor sein Halbfinale am Samstag gegen Hurkacz mit 6:7 (2:7), 4:6. Zverev muss damit weiter auf seinen ersten Halle-Titel warten. 2016 und 2017 hatte er jeweils im Endspiel verloren.