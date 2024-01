Altmaier setzte sich am Dienstag gegen den australischen Außenseiter Li Tu in zwei Sätzen 7:6, (7:5), 7:6 (7:4) jeweils im Tibreak durch. Im Achtelfinale trifft der 25-Jährige auf den Bulgaren Grigor Dmitrow, der zum Auftakt gegen den Briten Andy Murray gewonnen hatte.

Auch Hanfmann weiter

Auch Yannick Hanfann ist in Brisbane eine Runde weiter. Der 32-Jährige bezwang am Dienstag in der ersten Runde den an Nummer fünf gesetzten Amerikaner Sebastian Korda mit 7:5, 6:4 und bekommt es mit Qualifikant James Duckworth aus Australien zu tun.

Die deutsche Nummer eins Alexander Zverev ist in der Vorbereitung auf die Australian Open, die am 14. Januar beginnen, beim Teamwettbewerb United Cup im Einsatz.