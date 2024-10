Ruderin Kathrin Marchand: "Als ob jemand von jetzt auf gleich den Stecker zieht"

Am 1. September 2021 nimmt die Olympiateilnehmerin im Rudern an einem Online-Spinning-Kurs teil, als sie auf einmal bemerkt, dass ihr Sehvermögen eingeschränkt und ihre linke Körperseite komplett taub ist. Als Ärztin ist ihr zwar sofort klar, was diese Symptome bedeuten können, aber sie hofft, dass sie eher durch eine Unterzuckerung oder einen eingeklemmten Nerv kommen. Doch der Zustand hält an und so entschließt sich Kathrin Marchand nach einer Stunde, den Notarzt zu rufen.

Bis heute merkt die gebürtige Kölnerin die Folgen des Schlaganfalls. "Wenn ich morgens aufwache, ist es immer dunkel, ich würde gerne das Licht anmachen. Es hat erst gedauert, bis ich verstanden habe, dass ich das Licht nicht so einfach anmachen kann und es ist wieder alles gut." Marchand sieht wie durch ein Fernrohr, in ihrer linken Körperhälfte hat sie eine Wahrnehmungsstörung - ihr linker Arm fühlt sich fremd an, es fällt ihr schwer, über einen längeren Zeitraum rechts und links zu koordinieren.