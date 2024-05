Giro d'Italia: Heimsieg für Milan - Bauhaus Dritter

Der 29-Jährige fuhr auf der vierten Etappe am Dienstag nach 190 Kilometern in Andora auf Platz drei, muss aber weiter auf seinen ersten Etappensieg bei einer der drei großen Landesrundfahrten warten.

Milan holt den Tagessieg

Jonathan Milan sorgte nahe der Mittelmeerküste für den ersten italienischen Tagessieg vor dem Australier Kaden Groves. "Trek hat den Sprint für Milan sehr gut vorbereitet und ich habe mich an das Hinterrad gehängt. Am Ende habe ich leider nicht genug Energie gehabt, war zudem etwas zu nah an der Bande. Ich denke, man kann mit dem dritten Platz zufrieden sein und darauf aufbauen" , sagte Bauhaus.

An der Spitze der Gesamtwertung gab es erwartungsgemäß keine Veränderungen. Top-Favorit Tadej Pogacar verteidigte das Rosa Trikot des Führenden erfolgreich und liegt 46 Sekunden vor dem Vorjahreszweiten Geraint Thomas aus Wales. Eine Sekunde zurück Dritter ist der Kolumbianer Daniel Martinez, Kapitän des deutschen Teams Bora-hansgrohe.