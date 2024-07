Beach-Duo Müller/Tillmann ohne Mühe

Das Duo bezwang am Mittwoch die Tschechinnen Marie-Sara Stochlova/Barbora Hermannova mit 2:0 (21:17, 21:9). Damit haben die deutschen Beachvolleyball-Meisterinnen den dritten Platz in ihrer Gruppe C bereits sicher.

Nach kleineren Problemen zu Beginn steigerten sich die WM-Dritten von 2022, die in Paris zum Kreis der Medaillen-Kandidatinnen gehören, deutlich. Am Ende hatten Tillmann und Müller dann - wie schon beim Auftakt gegen die Französinnen Clemence Vieira/Aline Chamereau (2:0) - alles im Griff.

"Gewinnt keine Turniere in der Gruppe"

Auch den zweiten souveränen Erfolg wollten die Deutschen aber nicht überbewerten. " Unser Coach sagt immer, man gewinnt keine Turniere in der Gruppe. Ich denke, das ist eine gute Aussage ", sagte Tillmann.

Das abschließende Vorrundenspiel wartet am Freitagabend unter Flutlicht gegen die US-Amerikanerinnen Sara Hughes/Kelly Cheng. Aus den sechs Vierergruppen erreichen jeweils die besten zwei Teams sowie die zwei besten Gruppendritten direkt das Achtelfinale. Die restlichen Drittplatzierten müssen in die Lucky-Loser-Runde.