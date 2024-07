Große Freude in Düren vor Spiel gegen die Bayern

Die Saison in der Regionalliga West hat für den 1. FC Düren bereits am Samstag begonnen, beim SC Paderborn II mühte sich das Team zu einem 1:1. Am Sonntag wird für den Klub alles ein paar Nummern größer: Fußball-Rekordmeister Bayern München reist mit seinem neuen Trainer Vincent Kompany zu einem Testspiel an. Ausgetragen wird die Partie in Jülich im Karl-Knipprath-Stadion, das etwa 6.500 Zuschauer fasst.

Mit dem Freundschaftsspiel löst der FC Bayern ein Versprechen aus der Corona-Zeit ein. Im Oktober 2020 hatte Düren als Mittelrheinpokalsieger den damaligen Champions-League-Sieger als Gegner im DFB-Pokal zugelost bekommen.