Badminton: Lamsfuß/Seidel geben auf

Das erste Match hatten die Weltranglisten-31. in zwei Sätzen verloren, zur Partie am Montagmorgen traten sie nicht mehr an. "Mark bereitet sein Knie immer noch Probleme und sportfachlich bzw. aus Leistungssicht ist es überhaupt nicht sinnvoll, dass sie weiterspielen ", sagte Martin Kranitz, bei den Olympischen Spielen Leiter der deutschen Badminton-Mannschaft.