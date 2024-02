Niemeier erreicht Achtelfinale von San Diego

Die 24 Jahre alte Dortmunderin gewann in der ersten Hauptfeld-Runde am Montag 26.2.2024; Ortszeit) überraschend deutlich gegen die Französin Warvara Gratschewa 6:3, 6:0. Die frühere Wimbledon-Viertelfinalistin, die viele Enttäuschungen hinter sich hat, hatte sich durch die Qualifikation in das Hauptfeld kämpfen müssen.

Im Achtelfinale trifft die Weltranglisten-126. Niemeier nun auf die an Position eins gesetzte Jessica Pegula aus den USA. Als weitere deutsche Tennisspielerin nimmt Tatjana Maria an dem WTA-500-Turnier teil.