NRW: Sport an Allerheiligen - was ist verboten, was ist erlaubt?

Was ist an Feiertagen verboten, was ist erlaubt? Diese Frage stellen sich sowohl Sportfans als auch Sporttreibende in Nordrhein-Westfalen, wenn mal wieder ein Feiertag im Kalender auftaucht. So gelten am Mittwoch, an Allerheiligen (1. November 2024), in NRW besondere Vorgaben in Bezug auf den Sport.

Sport treiben grundsätzlich auch am Feiertag erlaubt

Vorweg: Sport zu treiben, etwa die klassische Runde Joggen im Park, ist erlaubt. Sportliche Aktivitäten zur Erholung im Rahmen der Freizeitgestaltung sind kein Problem, Saunen, Bräunungs- und Fitnessstudios haben geöffnet.